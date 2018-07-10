Разрешения на допуск электромобилей к участию в дорожном движении не будут облагаться пошлиной

Минск, 10 июля. Указ № 273 "О стимулировании использования электромобилей" подписал 10 июля Александр Лукашенко.



"Документом предусматриваются меры, направленные на стимулирование спроса на электромобили, а также создание зарядной и сервисной инфраструктуры", — сообщила пресс-служба президента.



В частности, предусмотрено освобождение от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск электромобилей к участию в дорожном движении; налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Беларуси зарядных устройств, не производимых на территории страны.



Государственным оператором по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей выступит производственное объединение "Белоруснефть", которое "обеспечит разработку и реализацию соответствующей программы".



Власти пытаются стимулировать использование электромобилей в связи с планируемым вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС.