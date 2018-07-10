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Дата распечатки: 10.07.2018 20:35
 
10.07.2018 19:38 Экономика, Общество

Разрешения на допуск электромобилей к участию в дорожном движении не будут облагаться пошлиной

Минск, 10 июля. Указ № 273 "О стимулировании использования электромобилей" подписал 10 июля Александр Лукашенко.

"Документом предусматриваются меры, направленные на стимулирование спроса на электромобили, а также создание зарядной и сервисной инфраструктуры", — сообщила пресс-служба президента.

В частности, предусмотрено освобождение от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск электромобилей к участию в дорожном движении; налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Беларуси зарядных устройств, не производимых на территории страны.

Государственным оператором по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей выступит производственное объединение "Белоруснефть", которое "обеспечит разработку и реализацию соответствующей программы".

Власти пытаются стимулировать использование электромобилей в связи с планируемым вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС.
БелаПАН.

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