10.07.2018 19:41 Общество
Лукашенко назначил стипендии 178 студентам и курсантам учреждений высшего образования
Минск, 10 июля. Александр Лукашенко утвердил очередное решение совета специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
По сообщению пресс-службы официального лидера, 178 студентам и курсантам учреждений высшего образования назначены стипендии президента; 20 победителям международных олимпиад и конференции присуждены денежные премии или поощрительные стипендии с вручением нагрудного знака лауреата фонда; 858 победителей ряда международных и республиканских олимпиад и конкурсов поощряются денежными премиями.
По сообщению пресс-службы официального лидера, 178 студентам и курсантам учреждений высшего образования назначены стипендии президента; 20 победителям международных олимпиад и конференции присуждены денежные премии или поощрительные стипендии с вручением нагрудного знака лауреата фонда; 858 победителей ряда международных и республиканских олимпиад и конкурсов поощряются денежными премиями.