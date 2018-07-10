Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/10/964292/
Дата распечатки: 10.07.2018 20:35
 
10.07.2018 19:41 Общество

Лукашенко назначил стипендии 178 студентам и курсантам учреждений высшего образования

Минск, 10 июля. Александр Лукашенко утвердил очередное решение совета специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

По сообщению пресс-службы официального лидера, 178 студентам и курсантам учреждений высшего образования назначены стипендии президента; 20 победителям международных олимпиад и конференции присуждены денежные премии или поощрительные стипендии с вручением нагрудного знака лауреата фонда; 858 победителей ряда международных и республиканских олимпиад и конкурсов поощряются денежными премиями.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 10 Июль 2018, 20:35
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск