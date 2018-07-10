Вопросы региональной безопасности обсуждены в Минобороны Беларуси

Минск, 10 июля. 10 июля состоялась встреча исполняющего обязанности начальника Департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества полковника Валерия Ревенко с латвийской парламентской делегацией во главе с председателем комитета по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сейма Латвии Айнарсом Латковскисом.



Как сообщает Минобороны Беларуси, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и перспективам развития сотрудничества в военной сфере.