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Дата распечатки: 10.07.2018 20:35
 
10.07.2018 20:08 Безопасность

Вопросы региональной безопасности обсуждены в Минобороны Беларуси

Минск, 10 июля. 10 июля состоялась встреча исполняющего обязанности начальника Департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества полковника Валерия Ревенко с латвийской парламентской делегацией во главе с председателем комитета по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сейма Латвии Айнарсом Латковскисом.

Как сообщает Минобороны Беларуси, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и перспективам развития сотрудничества в военной сфере.
БелаПАН.

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