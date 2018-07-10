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Дата распечатки: 10.07.2018 22:51
 
10.07.2018 20:29 Общество

В Минске врач подозревается в совершении действий сексуального характера с 15-летним подростком

Минск, 10 июля. Оперативниками наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома и Фрунзенского РУВД Минска задержан 47-летний врач, который подозревается в совершении действий сексуального характера с 15-летним подростком.

Как сообщает ГУВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что с 15-летним парнем мужчина познакомился случайно два года назад на улице, когда подросток попросил закурить. С тех пор между ними завязались приятельские отношения. Врач, являющийся уроженцем Витебской области и работающий в частной организации Минска, часто покупал школьнику сигареты, еду и спиртное. Родители мальчика о взрослом друге сына ничего не знали.

Оперативниками установлено, что не так давно злоумышленник стал совершать с подростком действия сексуального характера, за что платил школьнику 100-200 рублей.

Также проводятся разбирательства еще с одним несовершеннолетним другом врача, устанавливается, насколько далеко зашла дружба в этом случае.

Для сбора доказательственной базы в Государственном комитете судебных экспертиз в отношении фигуранта будет назначен ряд экспертных исследований.

"В настоящее время в отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 168 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), и ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет", — сказал начальник Фрунзенского РУВД Минска Александр Полулех.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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