Спецназ из Марьиной Горки совершал прыжки на воду

Минск, 10 июля. 10 июля в рамках проведения занятий по боевой подготовке на озере Михайловском в районе Марьиной Горки (Пуховичский район, Минская область) около 150 военнослужащих в/ч 89417 успешно совершили прыжки на воду на парашютной системе Д-6 серии 4.



Как сообщает Министерство обороны Беларуси, "данный вид прыжков считается одним из самых сложных, так как требует от десантника полной концентрации внимания, четких и умелых действий при приводнении, которые отрабатываются в ходе постоянных занятий по наземной отработке элементов прыжка". При этом большое внимание уделяется совершенствованию физической подготовки военнослужащих и их морально-психологической готовности выполнить данную задачу.



В Марьиной Горке базируется 5-я отдельная бригада специального назначения.