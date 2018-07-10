Обзор важнейших событий 10 июля 2018 года

Минск, 10 июля. Закрытый властями правозащитный центр "Весна" обратился к специальному докладчику по вопросу о праве на свободу мирных собраний и свободу ассоциаций Клементу Ниалетсосси Вуле с сообщением о нарушении Беларусью международных обязательств в области защиты права на мирные собрания. В обращении говорится о попытке проведения мирного собрания — "Акции освобождения и солидарности", запланированной на 3 июля оппозиционным политиком Николаем Статкевичем и незарегистрированным Белорусским национальным конгрессом. "Тогда всех наблюдателей и потенциальных участников задержали сотрудники в штатском и доставили в РУВД Первомайского района Минска. Там с задержанными проводили профилактические беседы о недопустимости проведения несанкционированных властями акций протеста в Минске и через четыре с половиной часа отпустили без составления протоколов", — отмечается в обращении. Статкевича суд Первомайского района оштрафовал на 40 базовых величин (490 долларов США в эквиваленте). Правозащитники подчеркивают, что белорусские власти в нарушение статьи 21 Международного пакта о гражданских и политических правах пресекли все попытки участников "Акции освобождения и солидарности" реализовать свое право на мирные собрания. В связи с этим они просят спецдокладчика ООН отреагировать на указанные факты "всеми возможными и доступными ему способами".



В суде Советского района Минска начались слушания дела журналиста Дмитрия Галко. Он обвиняется в насилии в отношении сотрудника милиции (ст. 364 Уголовного кодекса). Обвинение связано с событиями 25 ноября 2017 года. В тот день сын Галко праздновал 15-летие с друзьями в квартире в Минске. Спустя несколько часов в дверь позвонил участковый. Он сообщил, что прибыл на шум, и попросил документы. Как утверждает Галко, милиционер, а также сопровождавшие его мужчина и женщина в гражданском, буквально ворвались в квартиру, участковый пытался фотографировать происходящее на телефон. Завязалась потасовка, затем, по словам журналиста, в квартиру ворвалась группа захвата. Двое молодых людей, пришедших на день рождения, получили травмы, убегая от милиционеров через балкон. Дмитрия Галко, его сына и еще нескольких подростков доставили в отделение милиции. Позже выяснилось, что часть подростков были в нетрезвом состоянии. На следующий день молодых людей отпустили домой, а Дмитрия Галко доставили в Центр изоляции правонарушителей. 27 ноября его осудили за мелкое хулиганство и оштрафовали. В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома БелаПАН сообщили, что во время инцидента 25 ноября "была попытка нанести удары сотруднику в область головы". "Некоторые достигли своей цели. Плюс разбили телефон и хватали за форменное обмундирование", — утверждали в милиции. В декабре в отношении Дмитрия Галко возбудили уголовное дело, после чего он вместе с сыном уехал в Украину. Когда в апреле журналист вернулся в Беларусь, чтобы решить некоторые дела, его задержали и заключили под стражу.



Могилевский облсуд отменил решение бобруйского суда о привлечении к административной ответственности блогера Олега Желнова и направил материалы дела на новое рассмотрение. Блогер уже отбыл 15 суток административного ареста по обвинению в неподчинении законному требованию милиционера. В мае он был вызван повесткой в УВД Бобруйского горисполкома на опрос по другому административному делу, согласно которому блогера обвинили в оскорблении должностного лица при исполнении служебных обязанностей. Во время опроса в комнате приема граждан сотрудник милиции Сергей Рудько запретил Желнову снимать беседу на видеокамеру. Впоследствии блогера обвинили в неподчинении законному требованию сотрудника милиции и передали дело в суд. 13 июня судья суда Бобруйска и Бобруйского района Татьяна Тарабуева вынесла решение о виновности подсудимого и наказала его 15 сутками административного ареста. Блогер обжаловал решение судьи в Могилевском облсуде.



Белорусская сторона не признает претензии Литвы о небезопасности строящейся БелАЭС по итогам партнерской проверки проведенных стресс-тестов, заявила начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Ольга Луговская. Она подчеркнула, что речь идет о дополнительных, а не основных параметрах безопасности станции. "Я бы вообще не употребляла в контексте стресс-тестов слово "претензия", поскольку это дополнительные запасы безопасности на случай непредвиденных, экстремальных, с очень низкой вероятностью событий. Почему это партнерская и добровольная проверка? В принципе мы понимаем, в какой климатической зоне находимся. К природным катаклизмам такого порядка и характера, как где-то, в Японии в частности, мы, исходя из здравого смысла, не готовимся. Поэтому все, что проводилось, и все, что оценивалось, — это дополнительные запасы безопасности", — пояснила Луговская.



Необходимо настойчиво преодолевать барьеры при торговле пищевой продукцией со странами Евросоюза. Такое мнение высказал журналистам перед началом семинара-конференции "Экспорт в ЕС пищевой продукции" постоянный представитель Беларуси при ЕС Александр Михневич. По словам Михневича, многие страны научились преодолевать таможенные и сертификационные барьеры при торговле с ЕС. "Преодолевать, добиваться решений и так далее. Мы хотим преодолеть некий страх и такими мероприятиями. Все можно решить, надо проявить достаточную настойчивость и знать, как это делать", — считает постпред.



Председатель Верховного Совета БССР 12-го созыва Николай Дементей скончался 10 июля на 89-м году жизни. В 1990—1991 годах был спикером Верховного Совета Белорусской ССР 12-го созыва. Под председательством Дементея ВС 27 июля 1990 года принял Декларацию о государственном суверенитете БССР. В 1991 году, в период августовского путча в Москве, открыто выступил в поддержку ГКЧП. С 13 января 1997-го по 19 января 2000 года — член Совета Республики Национального собрания по квоте Александра Лукашенко.