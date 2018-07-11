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Дата распечатки: 11.07.2018 08:53
 
11.07.2018 08:19 Политика

Лукашенко: Монголия всегда была и остается для Беларуси добрым другом и надежным партнером

Минск, 11 июля. Александр Лукашенко поздравил президента Монголии Халтмаагийн Баттулгу с национальным праздником "Наадам".

"Для Республики Беларусь Монголия всегда была и остается добрым другом и надежным партнером. У наших стран имеется необходимый потенциал для углубления взаимодействия в различных сферах", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Официальный белорусский лидер отметил, что с "большим удовольствием встретился с президентом Монголии на полях недавно состоявшегося саммита ШОС". "Убежден, что достигнутые в ходе этой встречи договоренности будут способствовать дальнейшему прогрессу двусторонних отношений", — подчеркнул он.

Встреча Александр Лукашенко с Халтмаагийн Баттулгой состоялась 9 июня в в китайском Циндао. На ней белорусский руководитель заявил, что Беларусь готова создавать в Монголии высокопроизводительные предприятия и производства белорусской техники.

Представители Монголии, в свою очередь, выразили заинтересованность в создании молочного производства по белорусским технологиям. Лукашенко ответил, что Беларусь готова поделиться своим опытом в этом направлении. "И в случае, если мы договоримся, готовы построить у вас кластер по производству и переработке молока. Я знаю, что Монголия нуждается в таких высокопроизводительных предприятиях", — заявил он.

Стороны констатировали, что Беларусь и Монголия располагаются между крупными государствами или блоками, поэтому важно суметь воспользоваться этим положением и найти преимущества с точки зрения экономики.
БелаПАН.

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