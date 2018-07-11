Россельхознадзор предупредил о возможном введении ограничений на поставки продукции из Беларуси из-за обнаружения опасного кукурузного жука-вредителя

Минск, 11 июля. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) предупреждает о возможном введении ограничений на поставки из Беларуси продукции в связи с обнаружением на ее территории опасного жука-вредителя кукурузы, сообщает сайт ведомства.



Информацию о том, что в Беларуси появился западный кукурузный жук, или жук диабротика, Россельхознадзор получил в июле текущего года. В справочнике по карантинному фитосанитарному состоянию территорий государств — участников СНГ отмечается, что на территории Беларуси в 2017 году были установлены карантинные фитосанитарные зоны по отсутствующему на территории стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) жуку диабротика.



На родине жука, в Северной Америке, затраты на борьбу с вредителем, с учетом недобора урожая, ежегодно составляют порядка 1 млрд долларов. Потенциальная вредоносность жука на территории России возможна в зоне выращивания кукурузы, посевы которой находятся в основном в Южном федеральном округе, отмечает Россельхознадзор. Экономический ущерб от потери урожая кукурузы может составить 950 млн рублей в год.



Россельхознадзор сообщает, что занос жука на территорию России возможен наземным транспортом, с продукцией, тарой и упаковкой.



В связи с этим в адрес белорусской стороны было направлено обращение о необходимости обеспечения при ввозе в Россию фитосанитарной безопасности продукции. "Указанные продукция, транспортные средства, упаковка и тара должны быть свободны от карантинного объекта — жука диабротика", — подчеркивается в сообщении агентства.



Если же белорусская сторона не примет эффективных фитосанитарных мер, Россельхознадзор оставляет за собой право на временные ограничения для ввоза на территорию России продукции из Беларуси или следующей через ее территорию в Россию.



Эту информацию служба также направила в адрес Евразийской экономической комиссии с предупреждением о возможном негативном развитии ситуации.