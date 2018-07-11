Жителя Гродно будут судить за незаконное предпринимательство, мошенничество, использование подложных документов

Минск, 11 июля. Прокуратура Гродненской области изучила и направила в областной суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению жителя Гродно в незаконной предпринимательской деятельности, мошенничестве в особо крупном размере, причинении имущественного вреда без признаков хищения и использовании заведомо подложных документов.



Как сообщает Генеральная прокуратура, в ходе предварительного расследования установлено, что в 2004—2017 годах неработающий 52-летний мужчина путем обмана и злоупотребления доверием завладевал денежными средствами и объектами недвижимости граждан и организаций Гродно и Гродненского района.



В результате мошеннических действий он причинил физическим и юридическим лицам имущественный вред на общую сумму более 877 тыс. рублей.



Для получения незаконного дохода обвиняемый без регистрации в установленном порядке подыскивал в городе и районе здания, квартиры, незавершенные строительством законсервированные капитальные строения, земельные участки и приобретал их. Все сделки заключались от имени иных лиц. После проведения различных ремонтно-строительных работ приобретенные либо возведенные на земельных участках объекты недвижимости реализовывались им по коммерческим ценам. Доход, полученный от незаконной предпринимательской деятельности, превысил 1,3 млн. рублей.



После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемого, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемого по ч. 2 ст. 233, ч. 4 ст. 209, ч. 2 ст. 216 и ч. 1 ст. 380 Уголовного кодекса.



Дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области.



Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.