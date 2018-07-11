Белстат: Треть жителей Беларуси проживает в Минской и Гомельской областях

Минск, 11 июля. Треть жителей Беларуси проживает в Минской и Гомельской областях, сообщает Белстат во Всемирный день народонаселения, который отмечается ежегодно 11 июля.



Самым многочисленным по числу жителей является Минск, где проживает 1 млн 982 тыс. человек, или каждый пятый белорус. За ним следует Гомель — 536 тыс. человек. Среди областей наиболее заселены Минская и Гомельская, в них проживает почти 30% жителей республики, среди районов — Минский (215,4 тыс. человек). Самым маленьким среди городов по численности населения является Дисна Витебской области (1,5 тыс. человек).

Три четверти граждан Беларуси — горожане. На начало текущего года численность городского населения составила 7 млн 412 тыс. человек. Около 70% городского населения сосредоточено в крупных городах с численностью населения 100 тыс. и более человек.



Каждый четвертый житель республики проживает в сельской местности. Численность сельского населения на начало текущего года составила 2 млн 80 тыс. человек.



Сегодня средний возраст жителя Беларуси составляет 40,3 года (мужчин — 37,5 года, женщин — 42,8 года). Самыми старшими по возрасту являются жители Витебской области (41,9 года), самыми молодыми — жители столицы (38,6 года).



Средний возраст белоруса постоянно увеличивается. По сравнению с 1990 годом жители страны повзрослели на 5 лет (мужчины на 4,9 года, женщины на 5,4 года).



На начало года население Беларуси составляло 9 млн 492 тыс. человек. Больше всего с 1940 года белорусов насчитывалось в 1990 году — 10 млн 189 тыс. человек, меньше всего — в 1950 году — 7 млн 709 тыс. человек.