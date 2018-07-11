Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/11/964333/
Дата распечатки: 11.07.2018 12:11
 
11.07.2018 11:10 Общество

Белстат: Треть жителей Беларуси проживает в Минской и Гомельской областях

Минск, 11 июля. Треть жителей Беларуси проживает в Минской и Гомельской областях, сообщает Белстат во Всемирный день народонаселения, который отмечается ежегодно 11 июля.

Самым многочисленным по числу жителей является Минск, где проживает 1 млн 982 тыс. человек, или каждый пятый белорус. За ним следует Гомель — 536 тыс. человек. Среди областей наиболее заселены Минская и Гомельская, в них проживает почти 30% жителей республики, среди районов — Минский (215,4 тыс. человек). Самым маленьким среди городов по численности населения является Дисна Витебской области (1,5 тыс. человек).

Три четверти граждан Беларуси — горожане. На начало текущего года численность городского населения составила 7 млн 412 тыс. человек. Около 70% городского населения сосредоточено в крупных городах с численностью населения 100 тыс. и более человек.

Каждый четвертый житель республики проживает в сельской местности. Численность сельского населения на начало текущего года составила 2 млн 80 тыс. человек.

Сегодня средний возраст жителя Беларуси составляет 40,3 года (мужчин — 37,5 года, женщин — 42,8 года). Самыми старшими по возрасту являются жители Витебской области (41,9 года), самыми молодыми — жители столицы (38,6 года).

Средний возраст белоруса постоянно увеличивается. По сравнению с 1990 годом жители страны повзрослели на 5 лет (мужчины на 4,9 года, женщины на 5,4 года).

На начало года население Беларуси составляло 9 млн 492 тыс. человек. Больше всего с 1940 года белорусов насчитывалось в 1990 году — 10 млн 189 тыс. человек, меньше всего — в 1950 году — 7 млн 709 тыс. человек.

Ирина Турчина, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 11 Июль 2018, 12:11
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск