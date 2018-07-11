Коллегия Госкомвоенпрома Беларуси обсудит возможности наращивания экспорта

Минск, 11 июля. Под руководством председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Олега Двигалева 1 августа пройдет заседание коллегии ведомства. В мероприятии примут участие начальники структурных подразделений центрального аппарата, руководители организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, их заместители по экономике и главные инженеры.



По информации ГВПК, в центре внимания коллегии будут итоги внешнеэкономической деятельности организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, в первом полугодии 2018 года и принимаемые меры по дальнейшему наращиванию экспорта.



Кроме того, в ходе заседания планируется проанализировать эффективность деятельности комиссии Госкомвоенпрома по предупреждению экономической несостоятельности (с участием представителей Минэкономики).