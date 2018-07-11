Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/11/964338/
Дата распечатки: 11.07.2018 12:11
 
11.07.2018 11:48 Безопасность

Коллегия Госкомвоенпрома Беларуси обсудит возможности наращивания экспорта

Минск, 11 июля. Под руководством председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Олега Двигалева 1 августа пройдет заседание коллегии ведомства. В мероприятии примут участие начальники структурных подразделений центрального аппарата, руководители организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, их заместители по экономике и главные инженеры.

По информации ГВПК, в центре внимания коллегии будут итоги внешнеэкономической деятельности организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, в первом полугодии 2018 года и принимаемые меры по дальнейшему наращиванию экспорта.

Кроме того, в ходе заседания планируется проанализировать эффективность деятельности комиссии Госкомвоенпрома по предупреждению экономической несостоятельности (с участием представителей Минэкономики).
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 11 Июль 2018, 12:11
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск