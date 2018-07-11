Церемония прощания с Николаем Дементеем пройдет в столичном Доме офицеров

Минск, 11 июля. Церемония прощания с председателем Верховного Совета БССР 12-го созыва Николаем Дементеем пройдет 12 июля в Минске в Центральном доме офицеров, сообщили БелаПАН его родственники.



Почтить память бывшего спикера ВС можно будет с 11.00 до 13.00. Затем состоятся похороны на Восточном (Московском) кладбище столицы. Для их организации создана правительственная комиссия, которую возглавляет заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина.



Николай Дементей скончался 10 июля на 89-м году жизни в Республиканском клиническом медицинском центре в Ждановичах, куда его доставили 8 июля.



Соболезнования в связи со смертью Дементея выразил Александр Лукашенко.



Николай Иванович Дементей родился в Чашникском районе Витебской области 25 мая 1930 года. Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию (1959) и Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1964). Работал главным агрономом и директором молочно-товарной станции в Полоцком районе. В 1970 году был назначен инспектором Коммунистической партии БССР, в 1974 году — секретарем Витебского обкома КПБ. В 1977 году был назначен заведующим сельхозотделом ЦК КПБ.



В 1979—1989 годах был секретарем ЦК КПБ. В 1989 году был избран народным депутатом СССР.



В 1989—1990 годах — председатель Президиума Верховного Совета, заместитель председателя Верховного Совета СССР, член Совета Федерации СССР.



В 1990—1991 годах — председатель Верховного Совета Белорусской ССР 12-го созыва. Под председательством Дементея Верховный Совет 27 июля 1990 года принял Декларацию о государственном суверенитете БССР. В 1991 году, в период Августовского путча в Москве, открыто выступил в поддержку ГКЧП.



С 13 января 1997 по 19 января 2000 года — член Совета Республики Национального собрания по президентской квоте (в составе комиссии по международным делам и национальной безопасности).