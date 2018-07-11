В Минске проходит очередной раунд переговоров по Украине

Минск, 11 июля. В Минске 11 июля проходит очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Подгруппы трехсторонней контактной группы начали свои заседания, сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.



Переговоры в "Президент-отеле" традиционно проходят в закрытом для прессы режиме. Во второй половине дня здесь ожидается встреча самой контактной группы.



Предыдущее заседание контактной группы состоялось 27 июня. По его итогам было объявлено о перемирии в связи с началом уборки урожая. Режим прекращения огня начал действовать после полуночи 1 июля.



6 июля пресс-служба ОБСЕ распространила заявление специального представителя действующего председателя ОБСЕ Мартина Сайдика и главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эртугрула Апакана, в котором они приветствовали сокращение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе.



"Эта рекомендация (о прекращении огня. — БелаПАН.) должна соответствовать конкретному набору действий, если прекращение огня будет осмысленным и устойчивым. Речь идет о выводе тяжелого оружия, разведении сил и разминировании", — подчеркнул Сайдик. По мнению Апакана, полная приверженность реализации минских соглашений гарантирует, что население юго-востока Украины "сможет жить в мире и стабильности". "Настало время для того, чтобы гражданское население было в состоянии жить повседневной жизнью", — заявил глава СММ.



