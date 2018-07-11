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Дата распечатки: 11.07.2018 13:44
 
11.07.2018 12:12 Политика

В Минске проходит очередной раунд переговоров по Украине

Минск, 11 июля. В Минске 11 июля проходит очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Подгруппы трехсторонней контактной группы начали свои заседания, сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Переговоры в "Президент-отеле" традиционно проходят в закрытом для прессы режиме. Во второй половине дня здесь ожидается встреча самой контактной группы.

Предыдущее заседание контактной группы состоялось 27 июня. По его итогам было объявлено о перемирии в связи с началом уборки урожая. Режим прекращения огня начал действовать после полуночи 1 июля.

6 июля пресс-служба ОБСЕ распространила заявление специального представителя действующего председателя ОБСЕ Мартина Сайдика и главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эртугрула Апакана, в котором они приветствовали сокращение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе.

"Эта рекомендация (о прекращении огня. — БелаПАН.) должна соответствовать конкретному набору действий, если прекращение огня будет осмысленным и устойчивым. Речь идет о выводе тяжелого оружия, разведении сил и разминировании", — подчеркнул Сайдик. По мнению Апакана, полная приверженность реализации минских соглашений гарантирует, что население юго-востока Украины "сможет жить в мире и стабильности". "Настало время для того, чтобы гражданское население было в состоянии жить повседневной жизнью", — заявил глава СММ.

Алексей Александров, БелаПАН.

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