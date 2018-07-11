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Дата распечатки: 11.07.2018 13:44
 
11.07.2018 12:26 Безопасность

Постоянный совет ОДКБ доработал проект соглашения о создании Объединенной системы ПВО в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности

Минск, 11 июля. В Москве в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности 10 июля под председательством казахстанской стороны состоялось заседание постоянного совета ОДКБ, в котором приняли участие представители государств и заместители генерального секретаря организации.

По информации пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова, рассмотрен и доработан проект соглашения о создании Объединенной системы противовоздушной обороны в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ. Проект документа направлен в государства на внутригосударственное согласование.

По итогам рассмотрения и доработки проекта решения Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ "О Перечне мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года" было принято решение внести его на рассмотрение СМО и КССБ ОДКБ.

Также был рассмотрен ряд документов, касающихся деятельности Центра кризисного реагирования ОДКБ, которые по итогам заседания постоянного совета направлены на внутригосударственное согласование.
БелаПАН.

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