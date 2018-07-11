Оршанский авиаремонтный завод вернут в госсобственность

Минск, 11 июля. Подготовлено решение о возвращении Оршанского авиаремонтного завода в госсобственность, доложили Александру Лукашенко во время его посещения этого предприятия 11 июля.

Лукашенко в свою очередь заявил, что собственники завода (украинская компания "Мотор Сич" и белорусское ЗАО "Системы инвестиций и инноваций") сами от него отказались. "Собственники — вы, поэтому действуйте. Это государственное предприятие с сегодняшнего дня", — цитирует главу государства его пресс-служба.



Лукашенко высказал ряд нареканий в адрес Министерства транспорта и коммуникаций в связи с тем, что оно "самоустранилось от ситуации на предприятии". При этом он подчеркнул, что в данном случае отсутствие в собственности государства акций не могло служить оправданием. "Тут работают мои люди, твои люди: белорусы работают, русские — наши граждане Беларуси, — сказал Лукашенко, обращаясь к министру транспорта и коммуникаций Анатолию Сиваку. — Какая разница, кому принадлежат эти акции? Это наша задача, чтобы люди здесь получали нормальную заработную плату".



Глава государства поручил в течение июля решить все вопросы в отношении ведомственной подчиненности предприятия. "Завод должен работать, чего бы это ни стоило. Заводу не только быть — этот завод должен иметь перспективу развития. И положите мне на стол архитектурный проект и прочее с учетом того, что здесь делает бизнес для расширения аэропорта и так далее. Садитесь и определяйтесь. Не дай бог я еще раз приеду в Оршу и будет такая ситуация", — сказал Лукашенко.



Он заявил о необходимости "четко определить не только ближайшие планы по развитию завода, но и на перспективу, с учетом того, что подобное предприятие будет востребовано на протяжении многих лет". "Вертолетное производство и модернизация, восстановление, ремонт вертолетов — в мире их море — поэтому кусок работы у вас хороший", — подчеркнул Лукашенко.



Он также отметил: если есть трудности с поставкой необходимых комплектующих со стороны традиционных партнеров, необходимо искать новые варианты, диверсифицировать партнерские связи, самостоятельно осваивать выпуск тех или иных комплектующих. "Не надо ходить и думать, что мы ничего не можем. Надо заниматься этим делом, если есть рынок и вертолеты для ремонта и модернизации. Тысячи человек (работников предприятия) — здесь хорошая школа, идеальные условия, чтобы работать", — уверен глава государства.



Лукашенко не исключил, что определенная помощь и поддержка может быть оказана предприятию и со стороны государства. "Чем-то поможем на какой-то период, но надо разворачиваться здесь", — подчеркнул он.



Напомним, в конце апреля управление Генпрокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью сообщило о проверке законности действий основных акционеров ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", особенно украинского инвестора "Мотор Сич", которые привели к негативным последствиям в финансово-хозяйственной работе предприятия.



По информации Генпрокуратуры, анализировались причины неисполнения компанией "Мотор Сич" инвестиционного договора, согласно которому с 2012 по 2016 год в реконструкцию и модернизацию производственных мощностей оршанского предприятия планировалось вложить не менее 12 млн долларов. На эти деньги предполагалось увеличить их загрузку, осуществить ремонт и благоустройство объектов социальной сферы завода и городского поселка Болбасово.



"Собранные материалы позволяют говорить о серьезных нарушениях законодательства со стороны бывшего руководства завода, назначенного украинским акционером, и должностных лиц ПАО "Мотор Сич". Данные нарушения привели к срыву ряда контрактов, заключенных с иностранными предприятиями, а также белорусским заказчиком, финансируемым из бюджета. Вызывает сомнение стоимость поставленных на завод материальных активов, а также обоснованность их отнесения к инвестициям", — говорилось в сообщении Генпрокуратуры Беларуси.