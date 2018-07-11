Лукашенко поручил подготовить план развития Болбасова по аналогии с поселком Копысь

Минск, 11 июля. Александр Лукашенко поручил развивать и благоустраивать поселок Болбасово в Оршанском районе (Витебская область). Как сообщила пресс-служба президента, такое поручение он дал 11 июля во время посещения Оршанского авиаремонтного завода, который расположен в этом поселке.



Глава государства распорядился до 7 ноября завершить работы по благоустройству этого населенного пункта, уделить внимание созданию новых рабочих мест, развитию социальной инфраструктуры. "Почему я цепляюсь за Барань и Болбасово — это шикарное место, лучше не придумаешь для жизни. Почему здесь людям не жить? Они будут здесь жить, если будет работа. Работу надо им дать. Только наша безалаберность не позволит загрузить здесь людей", — подчеркнул Лукашенко.



Он поручил представить ему план развития Болбасова по аналогии с городским поселком Копысь. Главе государства доложили, что аналогичная работа уже ведется, сообщает пресс-служба.



Перед белорусско-индийским бизнес-форумом 4 июня в Минске управляющий директор компании Bajaj Industires Ltd Панкадж Баджадж сообщил, что под Оршей, в поселке Болбасово, планируется построить белорусско-индийский торгово-логистический хаб. По его словам, индийский бизнес планирует сотрудничать с Беларусью в особой экономической зоне "Бремино-Орша". "Очень важно, что такая инициатива позволит создать торгово-логистический хаб, из которого можно по автомобильным дорогам доставлять продукцию в страны Балтии, Россию, Украину. Это очень важная инициатива, которая позволит не только расширить сотрудничество между Беларусью и Индией, но и распространять индийскую продукцию в соседние страны. Это одна из основных тем, которые обсуждаются на форуме", — сказал Панкадж Баджадж.



Директор ООО "Бремино групп" Василий Дементей сообщил журналистам о строительстве мультимодального промышленно-логистического комплекса в Болбасове, где планируется создать особую экономическую зону "Бремино-Орша". "Первые шаги в Индию мы сделали в сентябре прошлого года в рамках визита главы белорусского государства, когда рассказали о своем проекте. Сегодняшний приезд индийского бизнеса — это результаты той работы, которая была сделана после визита главы государства", — сказал Дементей.



По его словам, до конца лета должен быть подписан указ о создании особой экономической зоны "Бремино-Орша", которая станет второй такой зоной после парка "Великий камень". "Сегодня у нас там активно идет строительство первой очереди проекта: к концу года запустим автомобильный терминал и создадим все необходимые условия для работы таможенных, пограничных, фитосанитарных и ветеринарных служб. Железнодорожный терминал тоже спроектирован. Мы ждем подписания указа. Все знают об особой зоне в "Великом камне", теперь готовится Орша. Это важно для ведения переговоров с Индией", — заявил директор "Бремино групп".



Он сообщил, что до конца года планируется вложить в проект более 40 млн рублей. "Поэтапно где-то на 360 млн мы должны выйти, но уже видим, что там могут быть дополнительные производства, в том числе с индийскими партнерами", — сказал Дементей.