Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 11.07.2018 13:43
 
11.07.2018 13:25 Экономика, Финансы

На биржевых торгах белорусский рубль укрепился к доллару и евро, ослабел — к российскому рублю

Минск, 11 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 11 июля белорусский рубль укрепился к доллару и евро, ослабел — к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0076 рубля (0,33%) и составил 2,3082 рубля.

Курс доллара снизился на 0,0041 рубля (0,21%) до 1,9693.

Курс российского рубля вырос на 0,0099 рубля (0,31%) и составил 3,1688 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Утром 11 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,71% до 78,30 доллара за баррель. Фьючерсные контракты на нефть  WTI торговались вблизи 73,67 доллара за баррель, что на 0,59% ниже предыдущего закрытия.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, 11 июля снизился на 34,62 копейки и составил 62,098 рубля.

Марина Носова, БелаПАН.

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