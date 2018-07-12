Беларусь и Китай определили перспективные направления взаимодействия в области военно-технического сотрудничества

Минск, 12 июля. Перспективные направления взаимовыгодного военно-технического взаимодействия между Беларусью и Китаем определены на 15-м заседании белорусско-китайского координационного комитета по сотрудничеству в области вооружений и военной техники. Оно прошло в Пекине 27—29 июня.



Как сообщает Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, белорусскую часть комитета возглавляет председатель Госкомвоенпрома генерал-майор Олег Двигалев, китайскую — заместитель начальника Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Лю Шэн.



В ходе посещения КНР Олег Двигалев провел встречи и переговоры с руководством Главного управления развития вооружения и военной техники ЦВС КНР, Государственного управления по оборонной науке, технике и промышленности, а также с руководством ряда китайских корпораций.