12.07.2018 14:48 Общество, Экономика
В Минске за взятку в 85 тысяч евро задержан гендиректор государственного холдинга
Минск, 12 июля. Сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси за получение взятки в особо крупном размере от представителя коммерческого субъекта задержали в Минске генерального директора одного из государственных холдингов.
Как сообщила БелаПАН старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева, размер незаконного денежного вознаграждения за обеспечение победы в тендере на закупку технологического оборудования и своевременной оплаты составил 85 тыс. евро.
Данные задержанного и возглавляемого им холдинга категорически не называются.
В ходе обыска дома у задержанного изъято в эквиваленте 140 тыс. долларов.
Следственным комитетом в отношении руководителя холдинга возбуждено дело по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере), санкция которой предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Как сообщила БелаПАН старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева, размер незаконного денежного вознаграждения за обеспечение победы в тендере на закупку технологического оборудования и своевременной оплаты составил 85 тыс. евро.
Данные задержанного и возглавляемого им холдинга категорически не называются.
В ходе обыска дома у задержанного изъято в эквиваленте 140 тыс. долларов.
Следственным комитетом в отношении руководителя холдинга возбуждено дело по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере), санкция которой предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.