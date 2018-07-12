В Минске за взятку в 85 тысяч евро задержан гендиректор государственного холдинга

Минск, 12 июля. Сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси за получение взятки в особо крупном размере от представителя коммерческого субъекта задержали в Минске генерального директора одного из государственных холдингов.



Как сообщила БелаПАН старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева, размер незаконного денежного вознаграждения за обеспечение победы в тендере на закупку технологического оборудования и своевременной оплаты составил 85 тыс. евро.



Данные задержанного и возглавляемого им холдинга категорически не называются.



В ходе обыска дома у задержанного изъято в эквиваленте 140 тыс. долларов.



Следственным комитетом в отношении руководителя холдинга возбуждено дело по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере), санкция которой предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.