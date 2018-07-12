Состоялся учебный сбор военных запаса по обслуживанию вооружения, военной техники и других материальных средств неприкосновенного запаса

Минск, 12 июля. На 2336-й базе хранения вещевого имущества завершился учебный сбор по обслуживанию вооружения, военной техники и других материальных средств неприкосновенного запаса с призванными военнообязанными.



Как сообщает Министерство обороны Беларуси, цели и задачи планового мероприятия: повышение уровня мобилизационной готовности базы; восстановление и совершенствование приписным составом теоретических знаний и практических навыков в выполнении обязанностей по прямому должностному предназначению, а также изучение, обслуживание и практическая эксплуатация образцов техники и других технических средств вещевой службы; организация их приема, хранения и сбережения в исправном состоянии.



Призванные из запаса ознакомились с требованиями нормативно-правовых актов Министерства обороны по обеспечению соединений и воинских частей белорусской армии вещевым имуществом. Подробно изучены общее устройство, ТТХ, правила обслуживания, хранения и эксплуатации специальной техники и других технических средств вещевой службы, стоящих на вооружении 2336-й базы.



Участники сбора выполнили практические работы по обслуживанию образцов технических средств вещевой службы. С ними проведены занятия по развертыванию и практическому применению механизированной малогабаритной прачечной ММП-2М в полевых условиях.