12.07.2018 15:48 Общество, Политика
В Минске задержан активист анархического движения бывший политзаключенный Николай Дедок
Минск, 12 июля. В Минске задержан активист анархического движения Беларуси бывший политзаключенный Николай Дедок, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
По имеющейся информации, процесс над ним идет в суде Фрунзенского района столицы. Активист обвиняется по ст. 17.10 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление либо распространение нацистской символики или атрибутики). На данный момент эти сведения уточняются.
30 июня возле Крупок (Минская область) белорусские силовики разогнали неформальную встречу анархистов, в которой участвовало около 20 человек. Как рассказал Дедок, примерно в 15.30 он услышал автоматные выстрелы и увидел людей в камуфляже и масках. Это были сотрудники специального отряда быстрого реагирования. Они схватили анархистов, надели на них наручники. Причины задержания не назвали. Участников встречи поставили на колени, и они на камеру называли свои данные. 6 июля Дедок подал жалобу в Крупский районный отдел Следственного комитета по поводу превышения сотрудниками СОБРа и ГУБОПиК служебных полномочий во время задержания.
По имеющейся информации, процесс над ним идет в суде Фрунзенского района столицы. Активист обвиняется по ст. 17.10 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление либо распространение нацистской символики или атрибутики). На данный момент эти сведения уточняются.
30 июня возле Крупок (Минская область) белорусские силовики разогнали неформальную встречу анархистов, в которой участвовало около 20 человек. Как рассказал Дедок, примерно в 15.30 он услышал автоматные выстрелы и увидел людей в камуфляже и масках. Это были сотрудники специального отряда быстрого реагирования. Они схватили анархистов, надели на них наручники. Причины задержания не назвали. Участников встречи поставили на колени, и они на камеру называли свои данные. 6 июля Дедок подал жалобу в Крупский районный отдел Следственного комитета по поводу превышения сотрудниками СОБРа и ГУБОПиК служебных полномочий во время задержания.