Суд Фрунзенского района столицы оштрафовал активистов анархического движения Николая Дедка и Марфу Рабкову

Минск, 12 июля. Суд Фрунзенского района Минска 12 июля оштрафовал активистов анархического движения Николая Дедка и Марфу Рабкову, сообщает правозащитный сайт spring96.org.



Дедок оштрафован на 10 базовых величин (245 рублей). Он обвинялся по статье 17.10 КоАП (пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики).



По информации правозащитников, Дедка задержали сегодня утром. Основанием для обвинения стали публикации активиста на его странице в сети "Фейсбук".



Марфа Рабкова, которую судили вместе с Дедком, оштрафована на 11 базовых величин (269,5 рубля) по статье 17.11 КоАП (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).

Девушку задержали около полудня 12 июля и обвинили в размещении в соцсетях фотографии с надписью Class War. Изображения с такой надписью были внесены в республиканский список экстремистских материалов решением суда Центрального района Минска 12 марта 2018 года.



На суде Рабкова заявила, что фото было размещено еще до внесения в список. По словам активистки, если бы она знала про список, то удалила бы снимок. Однако судья признала Рабкову виновной.



30 июня возле Крупок (Минская область) белорусские силовики разогнали неформальную встречу анархистов, в которой участвовало около 20 человек. Как рассказал Дедок, примерно в 15.30 он услышал автоматные выстрелы и увидел людей в камуфляже и масках. Это были сотрудники специального отряда быстрого реагирования. Они схватили анархистов, надели на них наручники. Причины задержания не назвали. Участников встречи поставили на колени, и они на камеру называли свои данные. 6 июля Дедок подал жалобу в Крупский районный отдел Следственного комитета по поводу превышения сотрудниками СОБРа и ГУБОПиК служебных полномочий во время задержания.