"Репортеры без границ" призвали к немедленному освобождению Дмитрия Галко

Минск, 12 июля. К немедленному освобождению белорусского журналиста Дмитрия Галко призвали "Репортеры без границ".



По мнению международной организации, Галко, судебный процесс над которым начался 10 июля, является жертвой преследования, а обвинения в его адрес носят признаки мести.



"У этого журналиста нет причин находиться в тюрьме", — заявил глава отделения "Репортеров без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии Йоханн Бир.



В обращении отмечается, что Галко известен своими репортажами о революции 2014 года в Украине и последовавшем вооруженном конфликте на юго-востоке страны. В 2016 году, после убийства Павла Шеремета, он стал редактором сайта "Белорусский партизан" и занимал эту должность до 2017 года.



"Репортеры без границ" напоминают, что Беларусь находится на 155-м месте в индексе свободы печати, который выводит организация по итогам анализа ситуации в 180 странах.



Обвинение Галко связано с событиями 25 ноября 2017 года. В тот день его сын праздновал 15-летие с друзьями в минской квартире. Через несколько часов в дверь позвонил участковый. Он сообщил, что прибыл на шум, и попросил документы. Завязалась потасовка с участием Галко и его сына. Двое молодых людей, пришедших на день рождения, получили травмы, убегая от милиционеров через балкон. Дмитрия Галко, его сына и еще нескольких подростков доставили в отделение милиции. Позже выяснилось, что часть подростков были в нетрезвом состоянии. На следующий день молодых людей отпустили домой, а Галко-старшего доставили в Центр изоляции правонарушителей. 27 ноября его осудили за мелкое хулиганство и оштрафовали.



В декабре в отношении Галко возбудили уголовное дело, после чего он с сыном уехал в Украину. Когда в апреле журналист вернулся в Беларусь, чтобы решить некоторые дела, его задержали и заключили под стражу.



По версии обвинения, журналист нанес милиционеру как минимум два удара в голову, оказывал активное сопротивление при задержании и порвал куртку одному из сотрудников правоохранительных органов.



Галко вины не признает. Дело слушается в суде Советского района Минска.