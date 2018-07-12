Осужден минчанин, гонявшийся за прохожими с топором

Минск, 12 июля. 24-летний минчанин, обвиняемый в злостном и особо злостном хулиганстве, приговорен 12 июля судом Советского района Минска к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.



Как сообщает Верховный суд Беларуси, молодой человек, в частности, признан виновным "в совершении умышленных действий, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся угрозой применения насилия, совершенных повторно, с угрозой применения других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений".



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.



Как ранее сообщали следственные органы, вечером 28 февраля в лесопарковой зоне рядом с улицей Никитина в Минске 50-летний житель близлежащих домов выгуливал собаку. Когда питомец начал громко лаять, хозяин увидел неизвестного молодого человека. Тот держал топор в поднятой вверх правой руке и скрывал нижнюю часть лица тканью темного цвета. Потерпевший испугался и вместе с собакой убежал, укрылся за забором. Парень с топором его преследовал.



Потерпевший заявил о случившемся в правоохранительные органы и указал приметы нападавшего. В рамках доследственной проверки участковые установили личность подозреваемого. 24-летнего жителя Минска задержали. В ходе осмотров на месте происшествия и дома у подозреваемого были изъяты части топора. Их направили на проведение биологических и трасологических экспертиз.



Со слов парня, он направился в лес поколоть дрова, чтобы снять стресс. Перед этим употребил спиртное и лекарства.



Далее выяснилось, что за час до вышеуказанных событий обвиняемый угрожал топором еще двум молодым людям.