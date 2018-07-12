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Дата распечатки: 12.07.2018 20:45
 
12.07.2018 20:23 Спорт

Азаренко вышла в полуфинал смешанного разряда на открытом чемпионате Англии по теннису

Минск, 12 июля. Виктория Азаренко (423-е место в парном рейтинге ВТА) и британец Джейми Маррей (13-е место в парном рейтинге АТП) вышли в полуфинал смешанного разряда на открытом чемпионате Англии по теннису.

В первом круге они победили чехов Лючию Градецку (48) и Романа Йебавы (67) — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, во втором — "посеянных" под седьмым номером Анну-Лену Грёнефельд (Германия, 18) и Роберта Фараха (Колумбия, 16) — 7:6 (8:6), 6:7 (6:8), 7:5, в третьем — двенадцатых "сеяных" Матве Мидделькоопа (Нидерланды, 31) и Йоханну Ларсен (Швеция, 24) — 7:6 (8:6), 6:3, а в четвертьфинале — голландцев Деми Шюрс (16) и Жана-Жюльена Ройера (11) — 4:6, 7:5, 7:5. Эти соперники имели четвертый номер "посева".

За выход в финал Азаренко и Маррей будут соперничать с британцами Хэрриет Дарт (154) и Джеем Кларком (249), которые во втором круге выбили Максима Мирного (35) и чешку Квету Пешке (21), а в следующем раунде — первую ракетку мира в мужском парном разряде Мате Павича (Хорватия) и Габриэлу Дабровски из Канады (9).
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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