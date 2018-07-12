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Дата распечатки: 12.07.2018 22:24
 
12.07.2018 20:29 Общество

В Минске продавец спиртного присваивала деньги предприятия для оплаты своих кредитов

Минск, 12 июля. Сотрудниками ОБЭП Фрунзенского РУВД Минска проводятся разбирательства в отношении 50-летнего продавца, которая подозревается в совершении присвоения и растраты имущества, принадлежащего частному предприятию.

Как сообщили в райуправлении милиции, женщина работала продавцом в ликеро-водочном павильоне частного предприятия в торговом центре на улице Глебки. Оперативниками установлено, что с февраля по май 2018 года при совершении покупок продавец не проводила товар по кассе и, соответственно, вырученные деньги присваивала себе. Причиненный ущерб составил более 5.200 белорусских рублей.

В ходе разбирательства продавец пояснила, что незаконно полученными денежными средствами она погашала кредиты, которые оформляла для приобретения техники и других личных нужд.

"В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК (присвоение либо растрата) и ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет", — сказал начальник ОБЭП Фрунзенского РУВД Юрий Пицко.

Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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