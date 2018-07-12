Страны ЕАЭС будут обмениваться информацией об опасной продукции

Минск, 12 июля. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) началось создание системы, которая позволит странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ЕЭК оперативно обмениваться информацией о мерах, принятых для предупреждения или ограничения реализации или использования продукции, представляющей серьезный риск для здоровья и безопасности потребителей. Продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов (ТР) ЕАЭС, выявленная на рынке той или иной страны союза, будет изыматься из обращения на всей его территории, сообщила пресс-служба ЕЭК.



Система будет создана в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС. Ее участники также смогут сообщать о результатах мероприятий государственного контроля (надзора); мерах по устранению негативных последствий выявленных нарушений соблюдения требований безопасности ТР ЕАЭС; случаях реализации продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям ТР ЕАЭС, без документов об оценке соответствия или сведений о них и т.п.



Создание системы предусмотрено в разработанном проекте Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС в целях гармонизации законодательства государств — членов в этой сфере. Проект подготовлен с учетом международных нормативных документов и информации о действующих международных системах.



Согласно документу, уполномоченные органы стран ЕАЭС должны принимать все меры, предусмотренные законодательством, по предупреждению и пресечению обращения продукции, которая не соответствует требованиям ТР ЕАЭС, и выпуску ее в обращение в случае, если информация о такой продукции содержится в системе информирования об опасной продукции.



В ближайшее время будет запущен пилотный проект по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС. Речь идет о техрегламентах "О безопасности низковольтного оборудования", "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", "О безопасности игрушек", "О безопасности колесных транспортных средств", "Электромагнитная совместимость технических средств".



Комиссия разрабатывает временный порядок, который определит требования к взаимодействию между уполномоченными органами государств — членов и ЕЭК в рамках реализации пилотного проекта.