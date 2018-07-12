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Дата распечатки: 12.07.2018 22:25
 
12.07.2018 21:13 Безопасность

В Вооруженных силах Беларуси проведен смотр готовности военных инженеров к "Армейским международным играм"

Минск, 12 июля. На территории 2-й инженерной бригады Вооруженных сил Беларуси состоялся смотр готовности военных инженеров к участию в конкурсе в рамках "Армейских международных игр — 2018". 19 июля они отправятся к месту проведения соревнований.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Беларуси, одним из конкурсов "Армейских международных игр — 2018" является состязание военных инженеров "Инженерная формула". В нем будут принимать участие и белорусские военнослужащие. Соревнования пройдут в городе Волжский Волгоградской области России.

Особенностью команды белорусских военных инженеров является то, что в ее составе немало военнослужащих срочной службы, в том числе из 2-й и 188-й гвардейской инженерных бригад.
БелаПАН.

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