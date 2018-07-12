Минское "Динамо" и солигорский "Шахтер" одержали победы в выездных матчах 1-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА

Минск, 12 июля. В первых — выездных — матчах 1-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА белорусские клубы одержали победы.



Минское "Динамо" выиграло у ирландского "Дерри Сити" — 2:0 (Галович, 2, Хващинский, 64), а солигорский "Шахтер" был сильнее валлийского "Коннас Ки" — 3:1 (Эбонг, 20, Бакай, 34, Шибун, 75 — Моррис, 89, с пенальти).



Ответные встречи пройдут 19 июля на полях белорусских клубов.



В случае выхода во 2-й квалификационный раунд "Динамо" 26 июля и 2 августа сыграет с победителем пары "Дунайска Стреда" (Словакия) — "Динамо" (Тбилиси, Грузия), а "Шахтер" — с лучшим в паре "Лех" (Польша) — "Гандзасар" (Армения).