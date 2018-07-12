Лукашенко о "Славянском базаре": Стареем, но все равно ждем этого великого действа

Минск, 12 июля. "Я только что за кулисами, услышав ваши аплодисменты, подумал: ну, странные мы люди. Через год встречаемся, каждый год и всегда ждем этого нашего фестиваля, четко осознавая, что мы ведь моложе не становимся. Как только год — так год плюс. Стареем, но все равно ждем. Ждем этого великого действа", — заявил Александр Лукашенко 12 июля на открытии XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".



"Мы ждем этот фестиваль прежде всего потому, что здесь встречаются старые и добрые друзья", — отметил официальный лидер.



По его словам, история фестиваля началась тогда, когда завершилась политическая жизнь государства, десятилетиями объединявшего многие народы в одну семью. "И там, где политики провели государственные границы, люди нашли самый простой, веками проверенный способ сохранить добрые, теперь уже соседские отношения через культурные связи. На витебской земле зародилась традиция, которая снова скрепила славянский мир мелодией любимых песен, звучанием удивительных голосов, поэзией, музыкой души известных всем авторов и исполнителей", — заявил Лукашенко.



"Здесь всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы, которая существует вне государственных границ, вне политических и религиозных взглядов и убеждений. Витебский фестиваль служит самым благородным целям", — подчеркнул белорусский руководитель.



По информации Лукашенко, нынешний форум собрал представителей более 40 стран. "Помимо ближайших соседей к нам приехали гости из Великобритании, Канады, Северной Кореи, Египта, Колумбии и Гвинеи, что, несомненно, подтверждает душевную щедрость белорусов, толерантность славянских народов, гостеприимных, открытых для дружбы со всем миром", — считает он.