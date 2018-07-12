Обзор важнейших событий 12 июля 2018 года

Минск, 12 июля. Руководителей белорусских дипломатических миссий, которые не справились с заданиями по увеличению экспорта, планируется отзывать со службы, заявил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко на встрече с руководителями загранучреждений в Белорусской торгово-промышленной палате. Он напомнил, что в прошлом году на встрече с руководителями дипмиссий в рамках ежегодной учебы дипломатов Александр Лукашенко заявил о необходимости применять меры ответственности к послам, которые не справляются с заданиями по росту экспорта на вверенных им рынках. По словам Евдоченко, правительство согласилось с таким подходом. "Конечно, когда мы смотрим на те десять стран, в которых сегодня не выполняется задание по экспорту, в подавляющем большинстве там есть колоссальные объективные причины, которые стоят за снижением темпов экспорта", — добавил дипломат.



Демократические партии и организации готовы начать переговоры с владельцами развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим" после приостановки его работы. Об этом говорится в резолюции 18 представителей различных структур, которые приняли участие в заседании круглого стола в Минске. "Мы готовы разговаривать с владельцами комплекса, разных государственных структур после остановки работы ресторана. Именно остановка работы комплекса должна быть знаком того, что его владельцы также заинтересованы в переговорах", — заявил БелаПАН по итогам круглого стола заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич. В резолюции также говорится, что на момент переговоров никто из защитников Куропат не должен находиться под арестом. Напомним, после составления административных протоколов за участие в несанкционированной акции возле входа в развлекательное заведение 10 суток ареста уже отсидели активисты Павел Северинец, Ольга Николайчик, Денис Урбанович.



К немедленному освобождению белорусского журналиста Дмитрия Галко призвали "Репортеры без границ". По мнению международной организации, Галко, судебный процесс над которым начался 10 июля, является жертвой преследования, а обвинения в его адрес носят признаки мести. "У этого журналиста нет причин находиться в тюрьме", — заявил глава отделения "Репортеров без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии Йоханн Бир. В обращении отмечается, что Галко известен своими репортажами о революции 2014 года в Украине и последовавшем вооруженном конфликте на юго-востоке страны. В 2016 году, после убийства Павла Шеремета, он стал редактором сайта "Белорусский партизан" и занимал эту должность до 2017 года. "Репортеры без границ" напоминают, что Беларусь находится на 155-м месте в индексе свободы печати, который выводит организация по итогам анализа ситуации в 180 странах.



Суд Фрунзенского района Минска оштрафовал активистов анархистского движения Николая Дедка и Марфу Рабкову. Дедок оштрафован на 10 базовых величин (245 рублей). Он обвинялся по статье 17.10 КоАП (пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики). Дедка задержали сегодня утром. Основанием для обвинения стали публикации активиста на его странице в сети "Фейсбук". Рабкова, которую судили вместе с Дедком, оштрафована на 11 базовых величин (269,5 рубля) по статье 17.11 КоАП (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность). Девушку задержали сегодня около полудня и обвинили в размещении в соцсетях фотографии с надписью Class War. Изображения с такой надписью были внесены в республиканский список экстремистских материалов решением суда Центрального района Минска 12 марта 2018 года. На суде Рабкова заявила, что фото было размещено еще до внесения в список. По словам активистки, если бы она знала про список, то удалила бы снимок. Однако судья признала Рабкову виновной.