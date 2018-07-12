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Дата распечатки: 12.07.2018 18:00
 
12.07.2018 15:12 Экономика, Общество, Беларусь — Евросоюз

Беларусь и Германия готовы обсуждать проблему защиты персональных данных

Минск, 12 июля. Возможность визита руководства Верховного суда Беларуси в Германию обсудили 12 июля в Минске председатель ВС Валентин Сукало и посол Германии в Минске Петер Деттмар.

Как сообщает Верховный суд, визит может быть осуществлен в рамках одной из гостевых программ Федерального правительства Германии.

На международном уровне предлагается обсудить проблему защиты персональных данных с учетом как недавних новаций, введенных Генеральным регламентом о защите персональных данных (GDPR; усиливает и унифицирует защиту персональных данных всех лиц Европейского союза), так и развитием национального законодательства в этой сфере.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в визите.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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