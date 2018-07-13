Около 200 сообщений о подтоплениях поступило от жителей Бреста в экстренные службы после вчерашнего ливня

Минск, 13 июля. Около 200 сообщений о подтоплениях дождевыми водами поступило от жителей Бреста в экстренные службы 12 июля с 17.00 до 22.00, сообщает пресс-служба МЧС.



По данным Брестского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 8.00 до 17.00 в Бресте выпало 54 мм осадков, с 17.00 до 18.00 – 47 мм.



Произошли подтопления частных подворий, подвалов многоквартирных жилых домов, административных зданий и учреждений, участков дорог (улиц Гоголя, Киевская, Красногвардейская, Московская, Я. Купалы; Варшавского шоссе; проспекта Машерова; бульваров Шевченко, Космонавтов, а также прилегающих улиц).



По сведениям МЧС, глубина подтопления на отдельных участках достигала 80 см. В связи с подтоплением улиц частично было затруднено движение транспорта.



Для ликвидации последствий сильного ливня были задействованы силы и средства МЧС, а также коммунальных служб города — 26 единиц техники и около 150 человек. Мониторинг сложившейся обстановки на местах осуществляли 11 мобильных групп, сформированных из числа работников МЧС.

