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Дата распечатки: 13.07.2018 10:21
 
13.07.2018 09:50 Общество

Около 200 сообщений о подтоплениях поступило от жителей Бреста в экстренные службы после вчерашнего ливня

Минск, 13 июля. Около 200 сообщений о подтоплениях дождевыми водами поступило от жителей Бреста в экстренные службы 12 июля с 17.00 до 22.00, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным Брестского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 8.00 до 17.00 в Бресте выпало 54 мм осадков, с 17.00 до 18.00 – 47 мм.

Произошли подтопления частных подворий, подвалов многоквартирных жилых домов, административных зданий и учреждений, участков дорог (улиц Гоголя, Киевская, Красногвардейская, Московская, Я. Купалы; Варшавского шоссе; проспекта Машерова; бульваров Шевченко, Космонавтов, а также прилегающих улиц).

По сведениям МЧС, глубина подтопления на отдельных участках достигала 80 см. В связи с подтоплением улиц частично было затруднено движение транспорта.

Для ликвидации последствий сильного ливня были задействованы силы и средства МЧС, а также коммунальных служб города — 26 единиц техники и около 150 человек. Мониторинг сложившейся обстановки на местах осуществляли 11 мобильных групп, сформированных из числа работников МЧС.
Андрей Середа, БелаПАН.

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