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Дата распечатки: 13.07.2018 12:04
 
13.07.2018 10:34 Экономика, Политика

Посол Беларуси и президент Нигерии обсудили перспективные направления сотрудничества между двумя странами

Минск, 13 июля. Посол Беларуси в Нигерии Вячеслав Бескостый и президент Нигерии Мухаммад Бухари 12 июля обсудили "перспективные направления развития диалога и сотрудничества между двумя странами", сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Белорусский посол проинформировал главу нигерийского государства об актуальном состоянии двустороннего сотрудничества в различных областях, включая образование и сельское хозяйство.

"Президент Нигерии высоко оценил уровень двусторонних отношений, подчеркнув, что Беларусь и Нигерия обладают возможностями для дальнейшего углубления партнерского взаимодействия", — говорится в сообщении пресс-службы.

Бухари "высоко оценил личный вклад Бескостого в дело расширения и укрепления белорусско-нигерийских отношений".

По данным Белстата, товарооборот между Беларусью и Нигерией в 2017 году составил 27 млн 55,2 тыс. долларов, на 40,7% больше, чем в 2016-м. Экспорт вырос в 2,2 раза до 22 млн 33,5 тыс. долларов, импорт снизился на 45,1% и составил 5 млн 21,7 тыс. долларов. Положительное для Беларуси сальдо составило 17 млн 11,8 тыс. долларов.

За январь—апрель 2018 года товарооборот вырос в 2,9 раза до 15 млн 437,8 тыс. долларов, в том числе экспорт — 13 млн 670,2 тыс. (в 3 раза больше), импорт — 1 млн 767,8 тыс. ( в 2 раза больше). Положительное сальдо составило 11 млн 902,6 тыс. долларов.

Марина Носова, БелаПАН.

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