МВД: Раскрыт новый для Беларуси способ хищения денег из банкоматов

Минск, 13 июля. В Беларуси раскрыт новый способ хищения денег из банкоматов.



Как сообщает Министерство внутренних дел, весной в минскую милицию обратились представители одного из банков с заявлением, что на панелях двух банкоматов просверлены отверстия, однако кассеты с купюрами оставались нетронутыми. В последствии выяснилось, что это следы неудачных попыток хищения денег.



"Для завладения наличностью злоумышленники пытались использовать специализированное программное обеспечение. Чтобы его запустить, необходимо было подключиться к электронным системам устройства выдачи денег, предварительно повредив корпус банкомата", — сказал заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Кирилл Вяткин.



Нелегальный софт продавался на закрытых интернет-площадках. Чтобы убедить потенциальных покупателей в работоспособности программного обеспечения, его создатели опубликовали видеоролик, в котором пошагово расписали совершение преступления. По заверениям продавцов, их метод позволяет полностью опустошить банкомат.



Оперативники управления "К" МВД вышли на четверых подозреваемых, жителей Минска, которые за несколько тысяч долларов приобрели программу и попытались ею воспользоваться, однако довести дело до конца не смогли по не зависящим от них причинам.



В начале июля фигурантов задержали при силовой поддержке спецподразделения МВД "Алмаз". В отношении них УСК по Минску возбуждено уголовное дело по ст. 14 и ч. 4 ст. 212 УК (покушение на хищение путем использования компьютерной техники в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 218 УК (умышленное повреждение имущества). Все подозреваемые заключены под стражу.