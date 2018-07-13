13.07.2018 10:37 Общество
В пункте пропуска "Привалка" на белорусской границе 15 июля будет ограничено движение
Минск, 13 июля. По информации Государственного пограничного комитета Беларуси, 15 июля с 08.30 до 14.00 будет ограничено движение транспорта через пункт пропуска "Привалка" на въезд в Беларусь из Литвы в связи с проведением VIII Международного марафона Дружбы "Друскининкай — Гродно — 2018".
Погранведомство рекомендует учитывать эту информацию при планировании пересечения границы.
Организаторы мероприятия информируют, что 15 июля до 14 часов на дороге по маршруту пункт пропуска "Привалка" — деревня Гожа — деревня Зарица — Гродно (улица Грандичская, улица Горького) также будет ограничено движение автомобилей.
Погранведомство рекомендует учитывать эту информацию при планировании пересечения границы.
Организаторы мероприятия информируют, что 15 июля до 14 часов на дороге по маршруту пункт пропуска "Привалка" — деревня Гожа — деревня Зарица — Гродно (улица Грандичская, улица Горького) также будет ограничено движение автомобилей.