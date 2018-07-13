В пункте пропуска "Привалка" на белорусской границе 15 июля будет ограничено движение

Минск, 13 июля. По информации Государственного пограничного комитета Беларуси, 15 июля с 08.30 до 14.00 будет ограничено движение транспорта через пункт пропуска "Привалка" на въезд в Беларусь из Литвы в связи с проведением VIII Международного марафона Дружбы "Друскининкай — Гродно — 2018".



Погранведомство рекомендует учитывать эту информацию при планировании пересечения границы.



Организаторы мероприятия информируют, что 15 июля до 14 часов на дороге по маршруту пункт пропуска "Привалка" — деревня Гожа — деревня Зарица — Гродно (улица Грандичская, улица Горького) также будет ограничено движение автомобилей.