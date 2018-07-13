Выявлены нарушения в работе госорганов Могилевской области по защите прав подростков

Минск, 13 июля. Органы прокуратуры Могилевской области изучили эффективность работы государственных органов и других организаций по исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних, оказавшихся в экстремальной жизненной ситуации, ставших жертвами преступлений, жестокости и насилия.



Как сообщает Генеральная прокуратура, основными проблемами в работе по профилактике семейного неблагополучия остаются несвоевременное выявление таких семей, недостаточность мер профилактического воздействия, порой неверная оценка уровня опасного положения детей. Эти факторы приводят к тому, что дети оказываются в условиях, создающих угрозу их жизни и здоровью, а иногда и к трагедии.



Прокуроры установили факты, когда нахождению детей в сложной жизненной ситуации способствовали не только асоциальное поведение родителей, но и отсутствие слаженной работы государственных органов и организаций, призванных преодолевать семейное неблагополучие.



Не во всех случаях специалистами социально-психологических служб учебных учреждений давалась принципиальная оценка поступившей информации о проблемах в семье. К проведению проверок не всегда привлекались сотрудники органов внутренних дел, которые располагали достоверной информацией о правонарушениях родителей и социальном неблагополучии.



Прокуроры обратили внимание на необходимость защиты прав и интересов детей, родители которых не имеют постоянного места жительства либо часто его меняют. Отмечено, что дети в таких семьях не имеют успешной жизненной перспективы, а иногда становятся жертвами преступлений или иных противоправных действий.



Вызвала нарекания прокуроров деятельность дошкольных учреждений по выявлению и преодолению признаков социально опасного положения в семьях. Отсутствовало должное взаимодействие в этой работе с другими субъектами профилактики. Как результат, при поступлении в школу у детей отмечались признаки социальной запущенности, а в некоторых случаях они нуждались в государственной защите.



Особого внимания и контроля, как отмечают прокуроры, требует организация работы с детьми, находящимися на воспитании в замещающих семьях (приемные, опекунские семьи, дома семейного типа).



Для устранения нарушений прокуратурой области в Могилевский облисполком внесено представление, которое рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних с участием представителей прокуратуры. "Выработан комплекс конкретных мер по улучшению положения детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах", — говорится в сообщении.



По результатам рассмотрения представления 77 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, шесть — освобождены от занимаемых должностей.