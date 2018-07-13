13.07.2018 11:01 Политика
Москва запросила у Минска агреман на назначение Михаила Бабича послом РФ в Беларуси, сообщают российские СМИ
Минск, 13 июля. Москва запросила у Минска агреман на назначение послом России в Беларуси Михаила Бабича — полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе РФ, сообщает информагентство РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.
По информации представителя комитета Госдумы по делам СНГ, на следующей неделе — ориентировочно 18 июля — кандидатуру Бабича планируется рассмотреть в парламенте. Параллельно вопрос о назначении полпреда послом в Беларусь будет обсуждаться в профильном комитете верхней палаты.
Как отмечает информагентство, вопрос о смене посла в Беларуси стоит на повестке дня давно. Перевод Бабича на дипломатическую работу в Минск в российских политических кругах называется назначением "аппаратно влиятельного человека на стратегически важное направление". Политологи отмечают, что Бабич — "человек с высоким уровнем доверия президента", и назначение его послом в страну, которая является ближайшим союзником России, было бы вполне логичным.
Нынешний посол России в Беларуси — 77-летний Александр Суриков — работает на этой должности уже 12 лет. Слухи о его скорой отставке распространил в начале июня российский telegram-канал "Незыгарь". Сообщалось, что главным кандидатом на должность посла был губернатор Краснодарского края РФ, экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, но его кандидатуру не согласовал Минск. В конце июня РИА Новости распространило информацию о возможном назначении послом в Беларуси 49-летнего Михаила Бабича.
В должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Бабич работает с 15 декабря 2011 года. Он кандидат экономических наук, член партии "Единая Россия". Был председателем правительства Чеченской Республики с ноября 2002 года по февраль 2003-го.
После увольнения посла России в Украине Михаила Зурабова в июле 2016 года рассматривался вопрос о назначении на эту должность Бабича, но его кандидатуру не утвердил МИД Украины. Одна из причин отказа заключалась в том, что, будучи членом Совета безопасности РФ, Михаил Бабич в 2014 году принимал участие в решении о вводе в Крым российских военных.
Кроме того, украинские политологи отмечали то, что Михаил Бабич "ранее был военным десантником, во время Чеченской войны руководил правительством республики, работал в ФСБ". Эксперты в Киеве заявляли, что "Бабич, биография которого связана с советским КГБ и российской ФСБ, является "профессиональным диверсантом" и "классическим кандидатом Кремля для взаимодействия с сепаратистами в Донбассе для организации силовых операций".
По информации представителя комитета Госдумы по делам СНГ, на следующей неделе — ориентировочно 18 июля — кандидатуру Бабича планируется рассмотреть в парламенте. Параллельно вопрос о назначении полпреда послом в Беларусь будет обсуждаться в профильном комитете верхней палаты.
Как отмечает информагентство, вопрос о смене посла в Беларуси стоит на повестке дня давно. Перевод Бабича на дипломатическую работу в Минск в российских политических кругах называется назначением "аппаратно влиятельного человека на стратегически важное направление". Политологи отмечают, что Бабич — "человек с высоким уровнем доверия президента", и назначение его послом в страну, которая является ближайшим союзником России, было бы вполне логичным.
Нынешний посол России в Беларуси — 77-летний Александр Суриков — работает на этой должности уже 12 лет. Слухи о его скорой отставке распространил в начале июня российский telegram-канал "Незыгарь". Сообщалось, что главным кандидатом на должность посла был губернатор Краснодарского края РФ, экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, но его кандидатуру не согласовал Минск. В конце июня РИА Новости распространило информацию о возможном назначении послом в Беларуси 49-летнего Михаила Бабича.
В должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Бабич работает с 15 декабря 2011 года. Он кандидат экономических наук, член партии "Единая Россия". Был председателем правительства Чеченской Республики с ноября 2002 года по февраль 2003-го.
После увольнения посла России в Украине Михаила Зурабова в июле 2016 года рассматривался вопрос о назначении на эту должность Бабича, но его кандидатуру не утвердил МИД Украины. Одна из причин отказа заключалась в том, что, будучи членом Совета безопасности РФ, Михаил Бабич в 2014 году принимал участие в решении о вводе в Крым российских военных.
Кроме того, украинские политологи отмечали то, что Михаил Бабич "ранее был военным десантником, во время Чеченской войны руководил правительством республики, работал в ФСБ". Эксперты в Киеве заявляли, что "Бабич, биография которого связана с советским КГБ и российской ФСБ, является "профессиональным диверсантом" и "классическим кандидатом Кремля для взаимодействия с сепаратистами в Донбассе для организации силовых операций".