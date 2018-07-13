Сотрудники Минской региональной таможни пресекли попытку пересылки в адрес минчанина психотропов из Индии

Минск, 13 июля. Сотрудники Минской региональной таможни пресекли попытку пересылки в адрес 32-летнего минчанина психотропов из Индии, сообщила пресс-служба ГТК.

Поскольку в сведениях о товаре значилась непереводимая аббревиатура H.L.M., почтовое отправление направили на ручной таможенный досмотр, при проведении которого обнаружено 300 незадекларированных таблеток. Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили, что перемещаемые таблетки массой 102 грамма содержат опасное психотропное вещество — модафинил.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС психотропных веществ Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь (незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации).

Материалы дела переданы в Партизанский районный отдел Следственного комитета по Минску.

За шесть месяцев 2018 года Минская региональная таможня пресекла 16 фактов перемещения в международных почтовых отправлениях психотропных веществ, наркотических средств, прекурсоров и ядовитых веществ. Из незаконного оборота изъято более 2.540 таблеток (635 грамм запрещенных веществ).