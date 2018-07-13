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Дата распечатки: 13.07.2018 13:57
 
13.07.2018 11:49 Общество

В ДТП в Гомеле пострадали пять человек

Минск, 13 июля. В Гомеле в столкновении автомобилей "Тойота" и "Опель" пострадало пять человек, двоих из автомобиля извлекали спасатели.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило спасателям 12 июля в 16.03  В салоне "Тойоты" оказались зажаты двое человек, пятеро покинули его самостоятельно.

Спасенные мужчина 1988 года рождения и девушка 2002 года рождения госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Трое других пассажиров "Тойоты" доставлены в больницу с различными травмами.

В автомобиле "Опель" находился водитель 1986 года рождения, который не пострадал.

Марина Носова, БелаПАН.

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