В ДТП в Гомеле пострадали пять человек

Минск, 13 июля. В Гомеле в столкновении автомобилей "Тойота" и "Опель" пострадало пять человек, двоих из автомобиля извлекали спасатели.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило спасателям 12 июля в 16.03 В салоне "Тойоты" оказались зажаты двое человек, пятеро покинули его самостоятельно.

Спасенные мужчина 1988 года рождения и девушка 2002 года рождения госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Трое других пассажиров "Тойоты" доставлены в больницу с различными травмами.

В автомобиле "Опель" находился водитель 1986 года рождения, который не пострадал.