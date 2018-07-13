Минск, 13 июля. Беларусь и ОАЭ будут сотрудничать в области стандартизации, метрологии, аккредитации. Как сообщила пресс-служба Госстандарта, пакет соответствующих документов подписан 12 июля в Минске.

Меморандум о взаимопонимании между Госстандартом Беларуси и Эмиратским агентством по стандартизации и метрологии подписали председатель комитета Виктор Назаренко и генеральный директор агентства Абдулла Абделькадер Аль Маени.

Стороны договорились развивать сотрудничество в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия, обучения и информационного обмена, а также применения стандартов для продукции "Халяль".

Заместитель директора Белорусского государственного центра аккредитации (БГЦА) Владимир Шарамков и директор Эмиратской национальной системы аккредитации Рехаб Фарадж Аль-Амери подписали меморандум о взаимопонимании между своими организациями.

Еще один документ — меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере аккредитации "Халяль" — подписали заместитель директора БГЦА Владимир Шарамков и генеральный директор Эмиратского агентства по стандартизации и метрологии Абдулла Абделькадер Аль Маени.

Работа по подготовке данного пакета документов велась в развитие договоренностей, достигнутых в ходе четвертого заседания совместного комитета по сотрудничеству между правительством Беларуси и правительством Объединенных Арабских Эмиратов, которое состоялось в мае этого года в Абу-Даби.

Как отметил посол Ахмед Мангуш Альтенейджи, подписанные документы — это первые такие соглашения о сотрудничестве в этих сферах. Дипломат пожелал "прогрессивного и быстрого" его развития в интересах укрепления отношений между странами.

"Главная их направленность — это содействие нашим субъектам хозяйствования в преодолении каких-либо технических барьеров по экспорту своей продукции на рынки друг друга, в данном случае — белорусской пищевой продукции на рынок Объединенных Арабских Эмиратов и залива в целом", — отметил посол Головченко.

Директор Эмиратской национальной системы аккредитации Рехаб Фарадж Аль-Амери отметила "плодотворную совместную работу специалистов и дружественную атмосферу". По ее мнению, то, что Беларусь сможет торговать продукцией "Халяль", станет результатом той работы, которую стороны проделали сегодня. Она пригласила специалистов БГЦА принять участие в семинаре по теме "Халяль", который пройдет в ОАЭ в феврале следующего года.

Генеральный директор Эмиратского агентства по стандартизации и метрологии Абдулла Абделькадер Аль Маени подчеркнул роль агентства в работе по облегчению условий для развития взаимной торговли: "Мы заверили наше правительство, что уберем все барьеры, которые мешают развитию торговых отношений между нашими странами".

В свою очередь, председатель Госстандарта Виктор Назаренко отметил: "За очень короткое время мы смогли не только увидеть, что системы технического регулирования в наших странах очень похожи, но и встретить компетентных специалистов. Мы рассчитываем, что наши отношения будут укрепляться, и труд, который сегодня завершился подписанием трех документов, внесет весомый вклад в развитие сотрудничества, во взаимные поставки продукции, что будет очень важно для каждой из наших стран".

