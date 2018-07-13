В Минске задержан крупный распространитель психотропов

Минск, 13 июля. Сотрудники УВД Минского облисполкома задержали 27-летнего жителя Минска, у которого изъято более килограмма психотропов.



Как сообщил начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома Олег Сильвестрович, распространитель ориентировался на столицу.



По словам Сильвестровича, выявление сбытчика стало возможным в результате взаимодействия сотрудников управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми с отделом по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Минского облисполкома. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий был направлен на пресечение распространения психотропных веществ через интернет. Задержание происходило днем 5 июля вблизи дома № 19 по улице Старобинской в Минске при силовой поддержке бойцов ОМОН областного УВД.



27-летний минчанин вышел из дома и направлялся к месту раскладки психотропных веществ. При себе у него было несколько партий товара, предназначенного для распространителей более мелкого звена. Кроме того, психотропные вещества были обнаружены дома у фигуранта, а также в тайниках в Минске и Минском районе. Всего оперативники обнаружили и изъяли 707 г "Альфа–PVP" и 337 г "ТМСР-2201".



По имеющейся информации, фигурант занимался деятельностью по реализации психотропных веществ более трех месяцев. Начинал с торговли мелкими партиями, после чего "вырос" до более крупного распространителя. С хозяевами общался исключительно бесконтактным способом, при этом соблюдался высокий уровень конспирации. Ежемесячно сбытчик получал оплату на электронную карточку, в последний месяц "зарплата" выросла до 1,5 тыс. долларов.



Закладки с психотропами по четким указаниям из гаджетов молодой человек размещал в парковых зонах Заводского и Первомайского районов Минска, а также в лесных массивах, находящихся неподалеку от поселков Привольный и Колодищи Минского района.



В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК.