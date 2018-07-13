13.07.2018 12:11 Общество
В Минске пропала 11-летняя девочка
Минск, 13 июля. Сотрудниками Фрунзенского РУВД Минска разыскивается 11-летняя Полина Богодяж.
Как сообщает райуправление милиции, днем 12 июля девочка ушла из дома на улице Колесникова и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.
Фото пропавшей размещено на сайте ГУВД Мингорисполкома.
Школьница ушла из дома в тапочках с женской косметичкой и крысой.
Как сообщает райуправление милиции, днем 12 июля девочка ушла из дома на улице Колесникова и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.
Фото пропавшей размещено на сайте ГУВД Мингорисполкома.
Школьница ушла из дома в тапочках с женской косметичкой и крысой.