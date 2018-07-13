В Минске пропала 11-летняя девочка

Минск, 13 июля. Сотрудниками Фрунзенского РУВД Минска разыскивается 11-летняя Полина Богодяж.



Как сообщает райуправление милиции, днем 12 июля девочка ушла из дома на улице Колесникова и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.



Фото пропавшей размещено на сайте ГУВД Мингорисполкома.



Школьница ушла из дома в тапочках с женской косметичкой и крысой.