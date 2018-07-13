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Дата распечатки: 13.07.2018 13:56
 
13.07.2018 12:11 Общество

В Минске пропала 11-летняя девочка

Минск, 13 июля. Сотрудниками Фрунзенского РУВД Минска разыскивается 11-летняя Полина Богодяж.

Как сообщает райуправление милиции, днем 12 июля девочка ушла из дома на улице Колесникова и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.

Фото пропавшей размещено на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Школьница ушла из дома в тапочках с женской косметичкой и крысой.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Пятница, 13 Июль 2018, 13:56
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