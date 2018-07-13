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Дата распечатки: 13.07.2018 13:57
 
13.07.2018 12:19 Общество

Житель Минского района подозревается в избиении до смерти своей сожительницы

Минск, 13 июля. Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины, подозреваемого в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть женщины.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, информация о смерти женщины 1960 года рождения в доме в деревне Королищевичи Минского района поступила в милицию от медиков, которые выбывали по вызову хозяина. Ночью 12 июля он обнаружил свою сожительницу без признаков жизни.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка, следы, изъяты вещественные доказательства, опрошены соседи, жители деревни.

По подозрению в совершении тяжкого преступления задержан работающий уборщиком территории на местном предприятии 57-летний житель Минского района.

По словам подозреваемого, на протяжении нескольких лет потерпевшая жила у него. Накануне женщина взяла его деньги без разрешения и потратила их. В ходе ссоры задержанный избил сожительницу. От полученных множественных телесных повреждений ночью она скончалась.

С подозреваемым работают следователи. По изъятым предметам, в том числе предполагаемому орудию преступления палке, специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области проводятся экспертизы.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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