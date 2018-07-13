13.07.2018 12:52 Общество, Экономика
В Витебске будут судить инженера предприятия и руководителя частной фирмы, обвиняемых в хищении
Минск, 13 июля. Витебские следователи закончили расследование дела в отношении специалиста местного предприятия и руководителя фирмы, которые обвиняются в совершении ряда преступлений.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, ведущий инженер по снабжению одного из предприятий областного центра приобрел за наличный расчет по объявлению бывшее в использовании и не соответствующее требованиям действующих технических регламентов стригальное и заточное оборудование.
Следствие утверждает, что путем обмана и злоупотребления доверием фигурант убедил руководителя предприятия в необходимости закупки стригального оборудования только у определенной фирмы, как у единственного поставщика этого оборудования по минимальной цене. Затем по подложным документам от имени ООО это оборудование было передано в адрес предприятия с указанием завышенных в два раза цен.
Разницу между фактической стоимостью переданного предприятию стригального оборудования и его заведомо завышенной документальной стоимостью в сумме более 3,4 тыс. рублей обвиняемые присвоили.
Кроме того, директор частного предприятия передал следствию подложные документы о том, что его фирма ранее приобрела это стригальное и заточное оборудование.
Следователи предъявили обвинение 56-летнему ведущему инженеру в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, принятии работником иной государственной организации, не являющимся должностным лицом, имущества, предоставляемого ему за совершенное в пределах его служебных полномочий (трудовых обязанностей) действие в пользу лица, предоставляющего такое имущество, помимо предусмотренной законодательством оплаты труда (ч. 2 ст. 210 УК, ч. 1 ст. 433 УК).
62-летнему директору ООО предъявлено обвинение в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных документов, совершенных из иной личной заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (ч. 2 ст. 210 УК и ч. 1 ст. 427 УК).
К обвиняемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"Следователи изучили заключения товароведческой экспертизы и экспертизы драгметаллов, наложили арест на имущество обвиняемых в общей сумме более 13,8 тыс. рублей", — сообщила официальный представитель УСК по Витебской области.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, ведущий инженер по снабжению одного из предприятий областного центра приобрел за наличный расчет по объявлению бывшее в использовании и не соответствующее требованиям действующих технических регламентов стригальное и заточное оборудование.
Следствие утверждает, что путем обмана и злоупотребления доверием фигурант убедил руководителя предприятия в необходимости закупки стригального оборудования только у определенной фирмы, как у единственного поставщика этого оборудования по минимальной цене. Затем по подложным документам от имени ООО это оборудование было передано в адрес предприятия с указанием завышенных в два раза цен.
Разницу между фактической стоимостью переданного предприятию стригального оборудования и его заведомо завышенной документальной стоимостью в сумме более 3,4 тыс. рублей обвиняемые присвоили.
Кроме того, директор частного предприятия передал следствию подложные документы о том, что его фирма ранее приобрела это стригальное и заточное оборудование.
Следователи предъявили обвинение 56-летнему ведущему инженеру в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, принятии работником иной государственной организации, не являющимся должностным лицом, имущества, предоставляемого ему за совершенное в пределах его служебных полномочий (трудовых обязанностей) действие в пользу лица, предоставляющего такое имущество, помимо предусмотренной законодательством оплаты труда (ч. 2 ст. 210 УК, ч. 1 ст. 433 УК).
62-летнему директору ООО предъявлено обвинение в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных документов, совершенных из иной личной заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (ч. 2 ст. 210 УК и ч. 1 ст. 427 УК).
К обвиняемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"Следователи изучили заключения товароведческой экспертизы и экспертизы драгметаллов, наложили арест на имущество обвиняемых в общей сумме более 13,8 тыс. рублей", — сообщила официальный представитель УСК по Витебской области.