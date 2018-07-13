В Витебске будут судить инженера предприятия и руководителя частной фирмы, обвиняемых в хищении

Минск, 13 июля. Витебские следователи закончили расследование дела в отношении специалиста местного предприятия и руководителя фирмы, которые обвиняются в совершении ряда преступлений.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, ведущий инженер по снабжению одного из предприятий областного центра приобрел за наличный расчет по объявлению бывшее в использовании и не соответствующее требованиям действующих технических регламентов стригальное и заточное оборудование.



Следствие утверждает, что путем обмана и злоупотребления доверием фигурант убедил руководителя предприятия в необходимости закупки стригального оборудования только у определенной фирмы, как у единственного поставщика этого оборудования по минимальной цене. Затем по подложным документам от имени ООО это оборудование было передано в адрес предприятия с указанием завышенных в два раза цен.



Разницу между фактической стоимостью переданного предприятию стригального оборудования и его заведомо завышенной документальной стоимостью в сумме более 3,4 тыс. рублей обвиняемые присвоили.



Кроме того, директор частного предприятия передал следствию подложные документы о том, что его фирма ранее приобрела это стригальное и заточное оборудование.



Следователи предъявили обвинение 56-летнему ведущему инженеру в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, принятии работником иной государственной организации, не являющимся должностным лицом, имущества, предоставляемого ему за совершенное в пределах его служебных полномочий (трудовых обязанностей) действие в пользу лица, предоставляющего такое имущество, помимо предусмотренной законодательством оплаты труда (ч. 2 ст. 210 УК, ч. 1 ст. 433 УК).



62-летнему директору ООО предъявлено обвинение в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных документов, совершенных из иной личной заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (ч. 2 ст. 210 УК и ч. 1 ст. 427 УК).



К обвиняемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



"Следователи изучили заключения товароведческой экспертизы и экспертизы драгметаллов, наложили арест на имущество обвиняемых в общей сумме более 13,8 тыс. рублей", — сообщила официальный представитель УСК по Витебской области.