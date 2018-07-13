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Дата распечатки: 13.07.2018 15:15
 
13.07.2018 13:28 Экономика, Финансы

В Беларуси появилась возможность онлайн-переводов на карты зарубежных банков

Минск, 13 июля. ОАО "Приорбанк" первым из белорусских банков предложил клиентам осуществление онлайн-переводов на карты зарубежных банков.

Как сообщили в пресс-службе банка, предоставлена возможность отправлять деньги на карточки зарубежных банков в 42 страны. Перевод можно совершить через интернет-банк или мобильное приложение с любой карточки "Приорбанка", независимо от платежной системы. Получить их могут обладатели карточек Visa или MasterCard, выпущенных банками стран СНГ и Европы.

Для совершения перевода достаточно знать номер карточки, имя и фамилию получателя и быть пользователем интернет-банка или мобильного приложения. Перевод денег осуществляется в онлайн-режиме через меню "На карту зарубежного банка".

В месяц можно перевести не более 4.500 белорусских рублей, а сумма одной операции ограничена 900 рублями. В настоящий момент комиссия составляет 1,2% от суммы операции плюс 1,5 рубля. Плата за перевод рассчитывается автоматически и отображается на экране в момент совершения перевода.

"Белорусский рынок ожидал перемен в этой сфере. Для населения новый сервис станет альтернативой международным системам денежных переводов. Белорусы уже давно получают переводы на свои карточки из-за рубежа, а теперь могут и сами переводить деньги в онлайн-режиме своим родственникам и друзьям, проживающим за границей", — отметили в "Приорбанке".

Марина Носова, БелаПАН.

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