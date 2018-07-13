На биржевых торгах белорусский рубль ослаб к доллару, укрепился к евро и российскому рублю

Минск, 13 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 13 июля белорусский рубль ослаб к доллару и укрепился к евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0114 рубля (0,50%) и составил 2,2898 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0006 рубля (0,03%) до 1,9706.



Курс российского рубля снизился на 0,0048 рубля (0,15%) и составил 3,1632 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Утром 13 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,31% до 74,22 доллара за баррель. Фьючерсные контракты на нефть WTI торговались вблизи 70,34 доллара за баррель, что на 0,01% ниже предыдущего закрытия.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, 13 июля вырос на 8,72 копейки и составил 62,2934 рубля.