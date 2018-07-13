Матюшевский обсудил с главой миссии МВФ вопросы макроэкономической стабильности экономики, поддержки частного сектора и реструктуризации госпредприятий

Минск, 13 июля. Первый заместитель премьера-министра Беларуси Василий Матюшевский 12 июля в Минске обсудил с главой миссии Международного валютного фонда по Беларуси Жаком Миньяном вопросы макроэкономической стабильности экономики, поддержки частного сектора, реструктуризации госпредприятий.

Как сообщила пресс-служба правительства, стороны также рассмотрели приоритетные направления взаимодействия на предстоящий среднесрочный период.



Матюшевский поблагодарил МВФ за помощь в проекте по формированию рынка проблемных активов и выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества с фондом.

Плановая миссия МВФ работает в Беларуси с 9 по 13 июля. Ее цель — обзор текущей экономической ситуации в стране.

11 июля на встрече с Жаком Миньяном председатель Совета Республики Михаил Мясникович заявил, что Беларусь намерена сближать позиции с Международным валютным фондом по ключевым вопросам для выхода на новую кредитную программу. Мясникович подчеркнул, что белорусская сторона будет рада видеть МВФ "в качестве доверенного советника". "И даже по вопросам, где наши позиции не совсем совпадают, мы намерены сближать их, фокусироваться на общем, а не подчеркивать какие-то различия", — заявил он.



Спикер верхней палаты отметил, что своей стратегической задачей власти Беларуси считают поддержание экономического роста, развитие малого и среднего бизнеса, снижение уязвимости экономики, совершенствование механизма социальной защиты. "Именно сквозь эту призму мы хотели бы развивать сотрудничество с фондом. И, конечно, оптимальный формат — это совместная программа", — сказал председатель Совета Республики.