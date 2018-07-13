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Дата распечатки: 13.07.2018 15:14
 
13.07.2018 13:50 Экономика, Спорт

Спортсменам национальных и сборных команд Беларуси будут выплачивать стипендии за счет средств местных бюджетов

Минск, 13 июля. Спортсменам национальных и сборных команд Беларуси будут выплачивать стипендии за счет средств местных бюджетов.

Как сообщила пресс-служба правительства, Совет министров принял соответствующее постановление № 528 12 июля. "Документ принят в целях стимулирования спортсменов к дальнейшему достижению высоких спортивных результатов и создания эффективных условий организации учебно-тренировочного процесса", — отметила пресс-служба.

Стипендии устанавливаются на один год и выплачиваются ежемесячно. Основанием для их получения являются достижения спортсменами на официальных спортивных мероприятиях планируемых или более высоких результатов в случае, если им не назначена именная стипендия президента Беларуси или Президентского спортивного клуба.

Так, за 9—32-е места на Олимпийских и 4—8-е места на Паралимпийских, Дефлимпийских играх размер стипендии может составить до 40 тарифных ставок первого разряда, за 4—8-е места на Европейских играх и 9—16-е — на чемпионатах мира — до 30 тарифных ставок первого разряда. За 4—6-е места на чемпионатах мира и Европы среди молодежи, Кубке Дэвиса, Кубке федераций — от 15 до 25 тарифных ставок первого разряда. За 1—3-е места на республиканских соревнованиях — от 5 до 15 тарифных ставок первого разряда.

Местным исполнительным и распорядительным органам поручено принять меры по реализации настоящего постановления.

Документ вступает в силу 19 июля.
Марина Носова, БелаПАН.

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