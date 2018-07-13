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Дата распечатки: 13.07.2018 15:14
 
13.07.2018 14:55 Экономика, Финансы, Общество

Минимальная зарплата и денежные доходы за июнь индексироваться не будут

Минск, 13 июля. Минимальная зарплата и денежные доходы за июнь индексироваться не будут, сообщает Министерство труда и социальной защиты Беларуси.

Это связано с тем, что индекс потребительских цен за июнь (рост к маю на 0,7%) не превысил пятипроцентного порога к январю 2018 года, когда были пересмотрены зависимые от базовой величины пособия по безработице и стипендии гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.

Кроме этого, не превышен пятипроцентный порог к марту, когда были пересмотрены иные денежные доходы (зарплаты, государственные стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемые из бюджетных источников в зависимости от изменений тарифной ставки первого разряда для бюджетников.

Как сообщалось, минимальная заработная плата 1 января 2018 года установлена в 305 рублей. В 2017 году из-за низкой инфляции она ни разу не индексировалась и составляла 265 рублей.

Как отметили в Минтруда, населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Минимальная заработная плата (месячная и часовая) — государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.
Марина Носова, БелаПАН.

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